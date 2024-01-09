Компания XREAL выпустила Ultra-версию уже представленных очков Air 2. Они оснащены 120-герцевыми дисплеями с пиковой яркостью 500 нит

XREAL представила выдающиеся Ultra-очки Air 2, с впечатляющими характеристиками. Экраны с 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит обеспечивают невероятное визуальное восприятие. Уникальность новинки подчеркивается 6DOF-датчиками, точно определяющими положение пользователя для реалистичного пространственного видео.

реклама

FOV в 52 градуса и разрешение 42 пикселя на градус привносят впечатляющую глубину изображения. В сравнении с Apple Vision Pro, XREAL Air 2 Ultra обеспечивают более высокую плотность пикселей (34 ppd). 500 нит пиковой яркости гарантируют четкость и яркость.

Легкая титановая оправа, весом в 80 грамм, с регулируемыми дужками, и сертификат TÜV Rheinland подчеркивают комфорт. Совместимость с Mac, Windows, Samsung на Android и iPhone 15-й серии расширяет возможности использования.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Поддержка Apple Spatial Video и воспроизведение пространственного видео с iPhone (iOS 17.2) добавляют функциональности. Очки, ориентированные на разработчиков, доступны за $699, предоставляя уникальные возможности для создания и тестирования пространственного контента.