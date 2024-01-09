За день до премьеры серии игровых флагманов ROG Phone 8 компания ASUS выпустила официальные результаты тестирования старшей модели в популярных бенчмарках

ASUS представила впечатляющие результаты тестирования своего флагманского геймерского устройства — ROG Phone 8 Pro, за день до запланированной премьеры. Согласно официальным данным, смартфон демонстрирует впечатляющую производительность, набрав 2 359 969 баллов в AnTuTu и 7422 балла в многопоточном тесте GeekBench.

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Производительность ROG Phone 8 Pro предвосхищает конкурентов, включая текущего лидера, OnePlus 12, с результатом в 2 188 135 баллов. Устройство построено на мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и предлагает варианты с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, подчеркивая свою ориентированность на требовательных геймеров.

Тройная тыльная камера ROG Phone 8 Pro обещает выдающееся качество фото и видео, включая главный 50-мегапиксельный датчик Sony IMX8903, сверхширик на 13 Мп и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом (сенсор на 32 Мп). Другие важные характеристики включают 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, батарею на 5500 мАч и степень защиты IP68 от воды и пыли.

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ROG Phone 8 Pro обещает стать новым эталоном в мире игровых смартфонов, и его официальная презентация запланирована на завтра.