Во время презентации пикапа Cybertruck компания Tesla заявила, что тот способен проехать на одной «заправке» до 514 км в трёхмоторной модификации

В ходе недавнего тестирования электропикапа Tesla Cybertruck блогером Out of Spec Motoring было обнаружено существенное расхождение между заявленной и фактической дальностью пробега. Вместо обещанных 514 километров на одной "заправке", автомобиль проехал всего 408 километров при скорости 113 км/ч на шоссе.

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Блогер предположил, что влияние на результат оказала холодная погода, но это все равно вызвало некоторое разочарование у тестировщика и его подписчиков. Заводские данные, рассчитанные по системе EPA, вновь подверглись сомнению, подчеркивая необходимость реалистичных тестов в различных условиях.

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Кроме того, Tesla предложила внешний аккумулятор для увеличения пробега, но за дополнительные $16 000, что, безусловно, повышает стоимость уже не дешевого электрокара. Этот случай подчеркивает важность независимых тестов и внимательного рассмотрения заявленных характеристик при выборе электротранспорта.