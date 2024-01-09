По данным инсайдеров, в предстоящую серию смартфонов Honor Magic6 войдут не только базовая и Pro-версии, но и лимитированная модель RSR Porsche Design

Секреты ближайшей линейки смартфонов Honor Magic6 раскрывают инсайдеры, предвещая не только базовые и Pro-версии, но и впечатляющую RSR Porsche Design. Несмотря на отсутствие официального подтверждения, уже появились захватывающие рендеры, представляющие потенциальный дизайн этой эксклюзивной модели флагмана.

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По неподтвержденной информации, задняя панель Honor Magic6 RSR предложит многоугольный модуль камеры с тремя датчиками. Контуры крышки, по словам источников, будут вдохновлены стилем легендарного спорткара Porsche 911. Компания ранее подчеркивала, что этот дизайн не только восхваляет гоночное наследие Porsche, но и выделяет выдающуюся производительность устройства.

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Технические детали и ценовая политика остаются тайной, но ожидается, что аппарат будет представлен в компании с базовой моделью на мероприятии 10 января. Возникают также слухи о намерении Honor выпустить складной телефон, разработанный совместно с Porsche, но официального подтверждения этой информации пока нет.