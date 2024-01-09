Особенностями новинки стали поддержка технологий защиты зрения и расширенный набор интерфейсов

Philips вводит в свой ассортимент новый монитор – 32E1S5900, представляющий собой симбиоз функциональности отображения контента из различных источников и автономного мультимедийного центра. Этот 32-дюймовый дисплей с впечатляющим разрешением 4K и HDR, поддерживающий частоту обновления в 60 Гц, станет визуальным украшением для пользователей, ценящих качественное изображение.

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Монитор 32E1S5900 оборудован собственным процессором, имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ внутренней памяти, что придает ему автономную функциональность. Встроенная операционная система Android обеспечивает удобный и интуитивно понятный интерфейс для потокового просмотра различных мультимедийных контентов.

Особое внимание уделено заботе о зрении пользователей: фирменный чип LightSensor на передней панели монитора динамически регулирует яркость в соответствии с окружающей атмосферой. Технологии защиты зрения, низкий уровень синего света и отсутствие мерцания подсветки сделают использование устройства максимально комфортным.

Монитор также оснащен современными интерфейсами, включая Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, два 5-ваттных стереодинамика для качественного звучания и разнообразие портов, включая HDMI 2.0, USB 2.0 Type-A и USB Type-C с выходной мощностью 65 Вт.

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Philips 32E1S5900 уже доступен для приобретения в Китае по цене 1999 юаней ($281), хотя информации о мировом выпуске пока нет.