Ещё до анонса флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra в сети появился прейскурант на негарантийную замену его комплектующих

Перед презентацией флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra уже доступен прейскурант на возможную замену его комплектующих, предоставленный европейским сервисным центром Mobistekla. Хотя эти данные не обладают официальным статусом, они позволяют прикинуть стоимость замены отдельных компонентов будущего устройства.

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Согласно этому источнику, замена корпуса обойдется владельцу гаджета в €350, включая стоимость работы. Замена дисплея оценена в €375, а если ограничится только заменой защитного стекла, то ремонт обойдется в €199. Самые затратные компоненты включают сканер отпечатков пальцев (€157), модуль камеры (€150) и заднюю крышку (€82).

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В списке по убыванию цены следуют модули SIM-карты (€80) и Wi-Fi (€76), порт зарядки (€75), микрофон (€69), аккумулятор (€65), кнопки громкости (€54). Динамик, гнездо для наушников и чип NFC заменяются за €50 каждый. Стекло камеры оценено в €48. Следует отметить, что эти данные пока не получили подтверждение от производителя и, вероятно, основаны на стоимости ремонта предыдущей модели, S23 Ultra.