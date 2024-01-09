В прошлом году Microsoft неожиданно прекратила выпуск аксессуаров для ПК — вместо этого софтверный гигант решил сосредоточиться на бренде Surface. Теперь же, благодаря партнёрству с производителем Incase, периферия Microsoft снова появится в продаже

В прошлом году Microsoft неожиданно приостановила выпуск аксессуаров для ПК, предпочтя сосредоточиться на бренде Surface. Однако сегодня стало известно, что с благословения софтверного гиганта компания Onward Brands, владеющая брендами Incase, Incipio, Griffin и Survivor, возобновит производство всей ранее замороженной линейки продукции Microsoft под суббрендом Incase.

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Генеральный директор Onward Brands, Чарли Тебеле, подчеркнул, что характеристики продукции останутся неизменными, однако вместо логотипа Microsoft на устройствах появится новая марка - "Incase, designed by Microsoft". Это стратегическое партнерство планирует ввести на рынок 23 новых продукта Microsoft во втором квартале текущего года.

По словам Тебеле, Incase, известная своими аксессуарами для смартфонов и ноутбуков, расширяет свой ассортимент за счет включения в него периферийных устройств от Microsoft. Соглашение также предусматривает сохранение Microsoft прав на свои инновации, а также возможность пересмотра условий сотрудничества в будущем.

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Этот ход является стратегическим возвращением Microsoft в сегмент периферийных устройств, подчеркивая важность сотрудничества с внешними партнерами для расширения присутствия на рынке.