По словам инсайдеров, аппарат будет выпускаться с разными версиями процессора Snapdragon 8 Gen 3, в то время как S23 Ultra работает на базе единственной модификации Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Всё больше деталей ожидаемого Galaxy S24 Ultra от Samsung поступает из источника в соцсети X. По словам информатора с никнеймом TheGalox_alt, новинка перейдет на новый уровень, предлагая различные версии процессора Snapdragon 8 Gen 3.

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Инсайдер утверждает, что в США и Южной Корее появится базовая версия с обычной тактовой частотой ядра Cortex X4 (3,3 ГГц), в то время как для остальных регионов планируется модифицированная версия с разогнанным процессором до 3,4 ГГц. Этот ход Samsung является ответом на потребности различных рынков.

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Необходимо отметить, что предыдущая модель, Galaxy S23 Ultra, работала на единственной модификации Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy с увеличенной максимальной частотой на 160 МГц. Некоторые аналитики подчеркивают, что решение ограничивать разгон может быть обусловлено стремлением предотвратить возможные проблемы с перегревом. Это демонстрирует тем самым тщательный подход Samsung к техническим характеристикам своих устройств.