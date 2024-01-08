Глобальный анонс новинки состоится уже скоро — 11 января в 15:00 по Москве

В преддверии долгожданной презентации, компания POCO решила раскрыть ключевые характеристики своей новой среднебюджетной модели - POCO M6 Pro 4G. Глобальное представление устройства запланировано на 11 января в 15:00 по московскому времени.

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Согласно предварительной информации, POCO M6 Pro 4G порадует своих будущих владельцев 120-герцевым дисплеем Flow AMOLED, обеспечивающим плавное и качественное отображение контента. Основная камера, состоящая из 64 мегапиксельного сенсора с оптической стабилизацией изображения (OIS), обещает великолепные качественные фотографии.

Новинка также оборудована функцией быстрой зарядки мощностью 67 ватт, что станет приятным бонусом для пользователей, ценящих оперативность. Топовая модификация устройства предложит 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 2.2.

По информации от инсайдеров, смартфон может быть связан с Redmi K70E и оснащен процессором MediaTek Helio G99 Ultra. Аккумулятор емкостью 5000 мАч, фронтальная камера на 16 Мп, а также привлекательная цена в районе $244 в Объединенных Арабских Эмиратах добавляют загадочности этой модели.

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Все интересующие детали можно будет узнать на официальной онлайн-презентации, которая состоится 11 января. Следите за обновлениями для получения полной информации о POCO M6 Pro 4G и других анонсах от POCO.