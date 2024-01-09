Многие успели пройти Baldur's Gate III вдоль и поперёк, так что моддеры предлагают разнообразить процесс и дать героям огнестрельное оружие

В мире Baldur's Gate III произошли значительные изменения благодаря модификации от пользователя с ником Palmaman33. В его творении появилось много нового огнестрельного оружия, включая снайперскую винтовку Barrett M82, гранатомёт RPG-7, а также пистолеты Glock19, Colt Python и M1911. Эти стволы, доступные в пяти категориях редкости, придают героям уникальные возможности.

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Однако, с появлением огнестрельного вооружения возникает вопрос: как это повлияет на баланс игры? Модификация предоставляет внушительный урон, превосходящий другие легендарные предметы. Теперь игроки могут выбирать между классическим фэнтезийным оружием и современными огнестрельными вариантами, добавляя новый слой стратегии и динамики в увлекательный мир Baldur's Gate III.