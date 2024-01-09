Новинка получила 7-дюймовый сенсорный экран E-Ink Carta 1200 с разрешением 1680x1240 (300 ppi), а также подсветкой с 32 уровнями регулировки и возможностью изменения цветовой температуры

Xiaomi расширила свой каталог гаджетов электронной книгой с новыми функциональными возможностями. Электронная книга оснащена 7-дюймовым сенсорным экраном E-Ink Carta 1200, разрешением 1680x1240 (300 ppi) и поддержкой подсветки с 32 уровнями регулировки. Устройство также может изменять цветовую температуру экрана.

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Особенностью является возможность подключения чехла с встроенной АКБ, что увеличивает время автономной работы более чем в два раза, достигая до 40 часов. Ридер оборудован аппаратными кнопками для листания страниц, а интеллектуальный режим частоты обновления матрицы оптимизирует работу в зависимости от контента.

Устройство снабжено акселерометром для автоматического поворота изображения, 2 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 64 ГБ. Операционной системой указана Android 11, но информации о возможности установки APK пока нет.

Загрузка книг осуществляется через модули Wi-Fi и Bluetooth 5.2. Емкость встроенной батареи составляет 1200 мАч. Кроме того, пользователи могут подсоединить чехол с дополнительной АКБ на 1950 мАч при помощи магнитного POGO-коннектора.

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Цена новинки в Китае составляет $200, но информации о её доступности в других регионах пока нет.