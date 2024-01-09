Casio обновила серию фирменных часов G-SHOCK двумя моделями — Rangeman GPRH1000-9 и Rangeman GPRH1000-1

Casio обновила линейку своих фирменных часов G-SHOCK, представив две новые модели: Rangeman GPRH1000-9 и GPRH1000-1. Эти часы, сохраняя узнаваемый дизайн, ориентированы на пользователей, работающих или отдыхающих в суровых условиях. Они обеспечивают высокий уровень защиты от внешних воздействий, включая пыль, грязь, воду и удары, что делает их идеальным выбором для экстремальных условий.

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Новинки оснащены трансфлективными дисплеями, модулями GPS и Bluetooth, а также функциями отслеживания здоровья и физической активности, включая пульсометр. Солнечная панель, встроенная в часы, обеспечивает дополнительный источник энергии, что особенно полезно в ситуациях, когда доступ к розетке ограничен.

Ключевым элементом функциональности новых часов является поддержка мобильного приложения Casio Watches. Пользователи могут получить доступ к разнообразной статистике, включая мониторинг пульса, индекса бега, уровня тренировочной нагрузки и расхода энергии. Это приложение также позволяет выгружать данные, обеспечивая более детальный анализ.

Дизайн Rangeman GPRH1000-9 и GPRH1000-1 сохраняет узнаваемый стиль, дополненный металлическими вставками, защищающими встроенные GPS-антенны и другие датчики. Важными особенностями часов являются прочный полимерный ремешок, предназначенный для водных видов спорта, а также функции термометра и барометра.

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Обе модели будут доступны в США с 19 января по цене $500, предоставляя пользователям широкий спектр возможностей для активного образа жизни в условиях, где надежность и функциональность играют ключевую роль.