Инсайдер под ником MEGAsizeGPU опубликовал подборку сведений о готовящихся к выпуску обновлённых версиях видеокарт NVIDIA с приставкой SUPER

Инсайдер с псевдонимом MEGAsizeGPU опубликовал обширный анализ предстоящих изменений в линейке видеокарт NVIDIA с внедрением технологии SUPER. Кроме подробностей об улучшении характеристик и процентном приросте мощности, он представил информацию о предполагаемых розничных ценах трех будущих "зеленых" графических адаптеров, а также раскрыл дополнительные технические параметры.

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Согласно утечкам, NVIDIA не только стремится улучшить производительность предстоящих моделей, но также планирует адаптировать их цены к конкурентам. Предполагается, что видеокарты будут представлены как альтернатива следующим решениям от AMD:

1. **GeForce RTX 4080 SUPER ($999):** В конкуренции с Radeon RX 7900 XTX ($899-999).

2. **GeForce RTX 4070 Ti SUPER ($799):** Соперничество с Radeon RX 7900 XT ($749-799).

3. **GeForce RTX 4070 SUPER ($599):** Противостояние Radeon RX 7800 XT ($499).

Согласно утверждениям инсайдера, модель RTX 4070 Ti SUPER будет оборудована 8448 ядрами CUDA, 48 МБ кеш-памяти L2 и 16 ГБ VRAM стандарта GDDR6 на 256-битной шине, что должно обеспечить новинке 15% прирост производительности по сравнению с RTX 4070 Ti.

RTX 4070 SUPER, предположительно, получит 7168 ядер CUDA, 48 МБ кеша L2 и 12 ГБ памяти GDDR6X на 192-битном интерфейсе, что приведет к увеличению мощности на 14% относительно базовой модели серии.

Наконец, видеокарте RTX 4080 SUPER приписываются 10 240 ядрам CUDA, 64 МБ памяти L2, разгон GPU до 2550 МГц и 16 ГБ видеопамяти GDDR6X (23 Гбит/с, ПСП 736 ГБ/с). Всё это должно обеспечить до 5% дополнительной вычислительной мощности относительно базовой модели.

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По словам инсайдера, официальный анонс всех новых продуктов ожидается на выставке CES 2024, а начало продаж запланировано на конец января.