Во время анонса ноутбуков серии XPS компания Dell случайно рассекретила дату запуска обновления Windows 11 24H1

Dell, в ходе анонса своих новых ноутбуков XPS, непреднамеренно раскрыла важные детали относительно Windows 11 24H1. Согласно информации, полученной от портала Comss, на одном из рекламных изображений было объявлено о внедрении технологии Wi-Fi 7 в этих новых устройствах. Важно отметить, что мельчайшим шрифтом было добавлено пояснение: данная функция будет активирована только на моделях, работающих под управлением операционной системы Windows 11 версии 24H1. Эта версия ОС, как стало известно, будет доступна для загрузки в апреле и начнет предустанавливаться на заводе на потребительские устройства с августа текущего года.

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Дополнительные подтверждения по вопросу поддержки Wi-Fi 7 в Windows 11 24H1 поступили и от других источников, таких как Netgear, а также через обновления сетевых драйверов Intel версии 23.0.5. Предварительные данные из неофициальных источников указывают, что накопительный патч под названием Moment 5, вероятно, не привнесет существенных изменений, например таких как глубокая интеграция с искусственным интеллектом. Ожидается, что подобные функции Windows 11 будут внедрены в последующих крупных обновлениях до конца 2024 года.