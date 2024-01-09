Star Wars Outlaws стала одной из самых ожидаемых игр Ubisoft, ведь это, в отличие от Avatar: Frontiers of Pandora, вовсе не очередной рескин Far Cry

Ubisoft разрабатывает игру под названием Star Wars Outlaws, которая уже завоевала статус одного из наиболее ожидаемых проектов компании. Этот тайтл отличается от Avatar: Frontiers of Pandora, представляя собой не просто повторение Far Cry. Согласно официальной информации, представленной Disney в своем официальном блоге, релиз экшена запланирован на конец 2024 года. Однако стоит учитывать, что в современной индустрии гейминга изменения дат релиза стали обычной практикой.

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Основным героем Star Wars Outlaws станет Кей Весс – смелый авантюрист с сомнительной репутацией. Игрокам предстоит отправиться в захватывающее приключение в разнообразные миры открытого геймплея, охватывающего различные планеты. Игра планируется для релиза на платформах PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Важно отметить, что данная информация была предоставлена Disney в официальном блоге, что придает ей высокую степень достоверности.