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Ubisoft разрабатывает игру под названием Star Wars Outlaws, которая уже завоевала статус одного из наиболее ожидаемых проектов компании. Этот тайтл отличается от Avatar: Frontiers of Pandora, представляя собой не просто повторение Far Cry. Согласно официальной информации, представленной Disney в своем официальном блоге, релиз экшена запланирован на конец 2024 года. Однако стоит учитывать, что в современной индустрии гейминга изменения дат релиза стали обычной практикой.
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Основным героем Star Wars Outlaws станет Кей Весс – смелый авантюрист с сомнительной репутацией. Игрокам предстоит отправиться в захватывающее приключение в разнообразные миры открытого геймплея, охватывающего различные планеты. Игра планируется для релиза на платформах PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Важно отметить, что данная информация была предоставлена Disney в официальном блоге, что придает ей высокую степень достоверности.