Снимки опубликовал пользователь китайского магазина приложений CoolApk Джим Чжан

На текущий момент Xiaomi 14 Ultra не был официально анонсирован производителем, что означает отсутствие официальной информации о его дизайне. Тем не менее, в сети уже появились первые инсайдерские фотографии задней панели устройства, опубликованные пользователем магазина приложений CoolApk, Джимом Чжаном. Эти изображения частично раскрывают внешний вид флагманского аппарата, особенно его массивный блок основной камеры.

реклама

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, будущий смартфон Xiaomi 14 Ultra, по предварительной информации, будет оборудован четырьмя камерами одинакового разрешения - 50 Мп. В этот набор входит главный объектив Sony LYT900 с переменной диафрагмой (до f/1.63), что эквивалентно апертуре f/4.3 на полнокадровых фотоаппаратах. Расположение камер, в частности, перископического объектива, сохраняется с предыдущей модели 13 Ultra.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Следует отметить, что эти данные являются предварительными и не подтверждены официальным источником. Помимо этого, ранее в сети уже появлялись слухи о характеристиках аккумулятора, других технических характеристиках камер и деталях корпуса смартфона.