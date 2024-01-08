По данным китайских СМИ, игровых видеокарт NVIDIA на крупных рынках становится всё меньше, и в ближайшем будущем это приведёт к росту цен на модели серии GeForce RTX

Согласно китайским источникам, на рынках наблюдается дефицит игровых видеокарт NVIDIA, что приведет к ожидаемому повышению цен на модели серии GeForce RTX в ближайшем будущем. Данные о ситуации поступают из крупных регионов, включая Азию, США и Европу, и отмечено значительное уменьшение предложения в четвёртом квартале 2023 года.

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Особенно заметна нехватка GeForce RTX 4090 на популярных онлайн-платформах, таких как Amazon и Best Buy, а те, что представлены на eBay, существенно превышают рекомендованные розничные цены. Официальная информация о сокращении объемов поставок от NVIDIA пока не предоставлена, а возможные причины ухудшения снабжения неизвестны.

Журналисты предполагают, что основной фактор – стратегическое внимание NVIDIA к производству профессиональных видеокарт, востребованных в контексте роста спроса на решения искусственного интеллекта (ИИ). Бум в области ИИ, особенно в обучении больших языковых моделей типа GPT, сделал эти профессиональные видеокарты более ценными.

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В случае подтверждения этой информации эксперты ожидают, что цены на видеокарты продолжат свой тренд роста в 2024 году. Также выделяется тот момент, что видеокарты NVIDIA с ядрами CUDA стали основным выбором для обучения ИИ, что может создать пространство для повышения конкурентоспособности видеокарт AMD и Intel в потребительском сегменте.