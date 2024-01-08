Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Инсайдерская информация : видеокарты NVIDIA снова подорожают
По данным китайских СМИ, игровых видеокарт NVIDIA на крупных рынках становится всё меньше, и в ближайшем будущем это приведёт к росту цен на модели серии GeForce RTX

реклама

Согласно китайским источникам, на рынках наблюдается дефицит игровых видеокарт NVIDIA, что приведет к ожидаемому повышению цен на модели серии GeForce RTX в ближайшем будущем. Данные о ситуации поступают из крупных регионов, включая Азию, США и Европу, и отмечено значительное уменьшение предложения в четвёртом квартале 2023 года.

реклама

Особенно заметна нехватка GeForce RTX 4090 на популярных онлайн-платформах, таких как Amazon и Best Buy, а те, что представлены на eBay, существенно превышают рекомендованные розничные цены. Официальная информация о сокращении объемов поставок от NVIDIA пока не предоставлена, а возможные причины ухудшения снабжения неизвестны.

Журналисты предполагают, что основной фактор – стратегическое внимание NVIDIA к производству профессиональных видеокарт, востребованных в контексте роста спроса на решения искусственного интеллекта (ИИ). Бум в области ИИ, особенно в обучении больших языковых моделей типа GPT, сделал эти профессиональные видеокарты более ценными.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В случае подтверждения этой информации эксперты ожидают, что цены на видеокарты продолжат свой тренд роста в 2024 году. Также выделяется тот момент, что видеокарты NVIDIA с ядрами CUDA стали основным выбором для обучения ИИ, что может создать пространство для повышения конкурентоспособности видеокарт AMD и Intel в потребительском сегменте.

#новости #техника
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Начинается строительство крупнейшего в мире парка солнечных панелей
7
Новая гиперзвуковая ракета ВВС США HACM может достигнуть скорости 15 Махов
11
Корабль с 800 тоннами литий-ионных аккумуляторов загорелся в Тихом океане
3
Истребитель F-35 впервые уничтожил крылатую ракету
11
Китай ввёл санкции против американских военно-промышленных компаний
7
США разрабатывает военный конвертоплан, который будет летать в 1,5 раза быстрее, чем V-22 Osprey
+
Ракета-носитель Vulcan вывезена на стартовую площадку для первого запуска
1
Российские подразделения всё чаще применяют дроны-камикадзе с машинным зрением
1
Инновационный термоядерный двигатель сократит время полёта на Марс в 4 раза
4
Снимки "Юноны" продемонстрировали вулканическую луну Юпитера Ио
+
Китай представляет новое «революционное» электроволновое оружие
+
Туннель под Средиземным морем собираются построить к началу чемпионата мира по футболу 2030 года
6
Выпущено смарт-кольцо Rollme R1 как бюджетное устройство для отслеживания здоровья
+
FT: Нет угрозы для ВСУ больше, чем способность российского ОПК "печатать дроны тысячами"
2
ChatGPT-4 производит революцию в изучении языков и способен заменить репетитора
5
Разработчики Quantum Error объявили о новом эксклюзиве для PS5
+
Почему покупка GeForce RTX 4090 в 2024 крайне неразумна, а Radeon RX 7800 XT – это лучший выбор
15
Киев готовит информационную кампанию для оправдания новых методов мобилизации на Украине
3
Для телевизоров LG вышла новая версия webOS
+
Хаббл снял кадр с четырьмя перекрывающимися спиральными галактиками
+

Популярные статьи

Неоднозначные впечатления о процессоре Ryzen 5 5600X после года использования в игровом ПК
187
Spiegel: "Танки бундесвера не созданы для реальных боевых действий, они хороши лишь для учений"
17
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
85
Об автомобилях и рекламной интеграции автоконцернов в фильмах
+
Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
1
Т-44: Эволюция советской бронетехники
3
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
32
Обновлённая сборка на двух видеокартах- стало лучше
6
"Стрелы бога" - что представляет собой орбитальное кинетическое оружие США
4
Обзор игры Hitman: Blood Money - лучший Hitman всех времен
1

Сейчас обсуждают

Китя.
23:20
Да ладно гнать вот к примеру Samsung ViewFinity S90PC S27C902PAI такое же разрешение только 60герц только есть HDR400 и ips рамки тоньше чем у гнилова яблока и цена 120₽.
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Колючка
23:19
"Radeon RX 7600 XT с разрешением 1440p" дна у оверов нет, каждый месяц приходят всё более тупые писуны
Площадка EGS бесплатно раздаёт игру «Стражи Галактики»  
Вячеслав Безруков
23:17
И что даст эта задача? Какая от этого польза?
Искусственный интеллект нашёл новое решение старой математической головоломки
Vito Vago
23:16
Во всех странах у власти ставленники Града на холме. Побывали на курсах, получили "дипломы" о окончания колледжа итд. Наблюдал сегодня колонну сельхозтехники; пришлось объехать по другой дороге.
Немецкие власти нашли российский след в организации забастовок и протестов в Германии
Umid Xaydarov
23:12
ты не умеешь норм общатся. тебе лишь бы оскорбить
AMD представила гибридные процессоры Ryzen 8000G – впервые можно играть в ААА-игры без видеокарты
GumanoidT
23:10
Один из немногих материалов по тематике сайта, приятно лицезреть. Пара замечаний: VooDoo 2 не является видеокартой, это 3d акселератор; 4-я Ти серия зеленых и даже FX серия не была конкурентом Radeon ...
Сборка ретро-ПК. Часть 1. С чего начать или видеокарта - всему голова
Бариска Барискин
23:08
Будет выскоточно бить супостата с карбюрирования =)
MWM: Пакистан заявил о приобретении новейших истребителей пятого поколения - китайских J-31 (FC-31)
Umid Xaydarov
22:56
за путина ненадо голосовать. он призедентом галактики будет.
AMD представила гибридные процессоры Ryzen 8000G – впервые можно играть в ААА-игры без видеокарты
Джон Коннор
22:53
Они решили уничтожить 4060
Площадка EGS бесплатно раздаёт игру «Стражи Галактики»  
Demich
22:52
Дуба́й — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов. При чём тут Саудовская Аравия?
Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем