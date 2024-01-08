Компания MSI представила шесть игровых мониторов с OLED-дисплеями на квантовых точках

Компания MSI внесла значительный вклад в индустрию игровых мониторов, представив шесть инновационных моделей с OLED-дисплеями на квантовых точках. Эти новинки, входящие в линейки MPG и MAG, выделяются продвинутыми игровыми характеристиками, в числе которых внушительная частота обновления до 360 Гц, разрешение экрана до 5120x1440 пикселей и поддержка технологии DisplayHDR True Black 400.

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Звездой анонса стал MSI MPG 491CQP, оборудованный изогнутой матрицей радиусом 1800R, разрешением 5120x1440 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Этот монитор также предоставляет порт USB Type-C с мощностью 90 Вт, а пассивная система охлаждения с графеновой плёнкой обеспечивает эффективное тепловое управление. Другие характеристики включают ΔE ≤ 2, время отклика 0,03 мс, поддержку Gaming Intelligence, KVM-переключатель, технологию MSI OLED Care 2.0 для предотвращения выгорания дисплея и режим консоли с пропускной способностью 48 Гбит/с через HDMI 2.1.

Помимо MPG 491CQP, были представлены и другие модели, такие как MSI MAG 341CQP, обладающие аналогичными характеристиками, за исключением размера экрана. Дополнительные мониторы, вроде MPG 321URX QD-OLED и ED MPG 271QRX QD-OLED, имеют плоские экраны, но сохраняют большинство особенностей флагманской модели. Они также оснащены RGB-подсветкой Mystic Light и регулируемой подставкой.

Технические характеристики включают MPG 321URX QD-OLED с частотой обновления 240 Гц, портом USB Type-C на 90 Вт, DisplayPort 1.4a, AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC. MPG 271QRX QD-OLED обладает аналогичными характеристиками, но с диагональю 27 дюймов и частотой обновления 360 Гц.

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Цена на данный момент известна только для модели MSI MEG 342C, которая оценивается в $999. Информация о стоимости остальных новинок будет предоставлена в ближайшее время.