На The Game Awards 2023 Хидео Кодзима анонсировал OD — свою «секретную» игру, которую он называл в прессе маленьким экспериментальным проектом

На The Game Awards 2023, Хидео Кодзима, известный японский геймдизайнер, привлек внимание общественности анонсом своего нового проекта под заглавием OD. Этот проект, о котором Кодзима ранее упоминал как "маленький экспериментальный проект", вызвал интерес сообщества геймеров.

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В ходе презентации Кодзима вернулся к своему опыту создания нестандартных игр, упомянув одну из своих предыдущих работ - Boktai для Game Boy Advance. Игра Boktai привнесла оригинальный элемент, используя реальный солнечный свет в игровом процессе. Сенсор на картридже реагировал на солнечные лучи, а игрокам приходилось пополнять солнечную энергию, находясь на улице.

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Относя Boktai к числу своих экспериментов, Кодзима подчеркнул, что именно такие необычные идеи формируют основу его творчества. В контексте проекта OD, он дал понять, что геймеры смогут ожидать подобные визионерские концепции и эксперименты. Подчеркивая свое желание создавать уникальные игровые опыты, Кодзима намекнул, что OD будет продолжением его традиции инноваций и нестандартных подходов к разработке видеоигр. Таким образом, OD обещает внести свежие идеи в мир игровой индустрии, вызвав интерес и ожидания у поклонников его творчества.