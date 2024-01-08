Неофициальная прошивка Lineage OS 21 основана на свежей версии Android и не включает пользовательский интерфейс Samsung One UI

Владельцы устройств Samsung Galaxy S3 и Note 2, выпущенных в 2012 году, могут внести свежесть в свои устаревшие гаджеты. Несмотря на прекращение официальной поддержки, энтузиасты создали неофициальную прошивку Lineage OS 21, основанную на последней Android 14. Эта инициатива позволяет использовать устройства с современной операционной системой, избегая при этом пользовательского интерфейса Samsung One UI.

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Однако следует отметить, что данная неофициальная прошивка сопровождается известными проблемами, включая нестабильность функционирования и неработающую функцию шифрования хранилища. Пользователям, решившим использовать эту возможность, необходимо учесть данные ограничения.

Процесс установки Android 14 на устаревшие устройства также требует определенных навыков. Пользователям следует разблокировать загрузчик, установить TWRP (Team Win Recovery Project) и последовательно выполнить процесс установки образа прошивки, а затем — пакета GApps, поскольку последний не включает в себя стандартные приложения и сервисы Google.

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Интересующиеся данной инициативой могут загрузить необходимые образы прошивок для Galaxy S3 и Note 2, предоставленные по указанным ссылкам. Следует отметить, что последней официальной версией операционной системы для этих моделей была Android 4.4 KitKat с пользовательским интерфейсом TouchWiz.