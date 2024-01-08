В них содержится информация о создании космических аппаратов, а также о поставленных задачах по изучению поверхности соседней планеты

"Роскосмос" представил рассекреченные данные о межпланетных станциях "Венера-11" и "Венера-12". Эти материалы раскрывают ключевые аспекты создания и тестирования станций, а также основные задачи, связанные с изучением поверхности планеты Венера.

реклама

Согласно опубликованным документам, программа наземных испытаний включала 53 пункта, охватывая тестирование различных элементов, приборов, блоков, а также новых и доработанных агрегатов станций. Прототипами для "Венера-11" и "Венера-12" послужили их предшественники "Венера-9" и "Венера-10".

Основной фокус технического задания был на разработке системы автоматического управления. Задачи станций включали получение панорамы поверхности, изучение грунта, атмосферных явлений и определение плотности стратосферы.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Обе станции были успешно запущены с космодрома Байконур в сентябре 1978 года, завершив полеты длительностью 107 и 98 суток соответственно. "Венера-11" вела трансляцию на Землю в течение 95 минут, в то время как "Венера-12" продержалась 110 минут. Дополнительные детали и рассекреченные документы доступны на официальном сайте "Роскосмоса".