Ключевой особенностью гаджета стало мощное железо, сопоставимое с производительными ноутбуками: процессор AMD Ryzen, приличный объём памяти и встроенная графика на архитектуре RDNA 3

Aokzoe успешно представила свою последнюю инновацию – портативную игровую консоль A2. Это устройство выделяется мощным железом, включая процессор AMD Ryzen 7 7840U и графику Radeon 780M. Широкий и яркий 7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 пикселей и охватом 100% цветового пространства sRGB обеспечивает качественное игровое воспроизведение.

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Внутренние характеристики консоли включают в себя внушительные 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и SSD-накопитель с ёмкостью от 512 ГБ до 2 ТБ (M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe). Эффективная система охлаждения, основанная на осевом вентиляторе, тепловых трубках из меди и алюминиевых радиаторах, поддерживает оптимальную температуру при интенсивных игровых сессиях.

Консоль работает на операционной системе Windows 11, предоставляя пользователям широкий функционал. В наборе интерфейсов присутствуют 3,5-мм аудиоразъем, порты USB 4 и USB 3.0, а также модули Wi-Fi 6E и Bluetooth. Питание осуществляется от аккумулятора емкостью 48,5 Втч, поддерживающего зарядку мощностью 65 Вт.

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Aokzoe A2 уже доступна для покупки в Китае в трех конфигурациях памяти. Версия 32/512 ГБ предлагается по цене $699, тогда как модификации 32 ГБ/1 ТБ и 32 ГБ/2 ТБ доступны за $755 и $797 соответственно. Эта инновационная консоль обещает подарить геймерам непревзойденный опыт и выдающуюся производительность.