Автор YouTube-канала Gk Singh опубликовал видеоролик с распаковкой гаджета, в деталях продемонстрировав его дизайн, комплектацию и некоторые аппаратные характеристики

Индийский техноблогер Gk Singh представил подробное видео с распаковкой нового смартфона POCO X6 5G, который ожидается на рынке. В ходе распаковки автор предоставил детальный обзор дизайна устройства, его комплектации, а также некоторых ключевых аппаратных характеристик.

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Судя по предоставленному видеоряду, POCO X6 5G выглядит современно, обладая плоским экраном с тонкими рамками и круглым отверстием для фронтальной камеры, размещенным вверху по центру. На задней стороне устройства выделяется массивный модуль основной камеры, включающий три объектива и LED-вспышку. Комплект поставки смартфона включает защитный чехол, скрепку для слота SIM-карты, адаптер мощностью 67 Вт и зарядный кабель.

Согласно имеющейся информации, POCO X6 5G оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Устройство базируется на чипе Snapdragon 7s Gen 2, а объем оперативной памяти может достигать до 16 ГБ. Основная камера оборудована модулем с датчиками на 64 Мп (OIS), 8 Мп и 2 Мп. За автономность новинки отвечает батарея емкостью 5100 мАч.

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Ожидается, что презентация POCO X6 5G и его Pro-версии на мировом рынке состоится 11 января, приоткрывая новые возможности для пользователей и предоставляя им современный и производительный смартфон.