MSI опубликовала тизерный видеоролик, намекающий на выпуск первой портативной приставки собственного производства

MSI опубликовала тизерный видеоролик в предвестие выпуска своей первой портативной игровой приставки собственного производства. Следом за этим устройство засветилось в базе данных бенчмарков, раскрыв свои технические характеристики, и было подробно представлено на официальном веб-сайте компании.

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В видеоролике демонстрируются лишь отдельные элементы консоли, что затрудняет оценку её финального дизайна. В частности, показаны элементы управления с RGB-подсветкой, схожей с той, что применяется в ASUS ROG Ally, решётка системы охлаждения, а также фирменный логотип на тыльной стороне устройства. В то же время на китайском сайте MSI было замечено изображение устройства.

Ожидается, что новая приставка будет функционировать под управлением операционной системы Windows 11, которую недавно Microsoft оптимизировала для подобных портативных устройств. Аппаратной основой устройства станет 16-ядерный/22-поточный процессор Intel Core Ultra 7 155H с тактовой частотой до 4,8 ГГц, а в качестве графического ядра предусмотрена «встройка» Arc Alchemist с 8 ядрами Xe. Результаты тестирования в Geekbench указывают на конфигурацию с 32 ГБ оперативной памяти.

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Согласно мнению отраслевых аналитиков, подписание контракта Intel с таким крупным игровым брендом, как MSI, может потрясти долговременную монополию AMD на рынке портативных игровых консолей. Подробности о консоли MSI ожидаются на предстоящей выставке CES 2024.