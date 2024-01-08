Много лет назад, когда PlayStation 3 только-только добралась до магазинов, злые языки обзывали творение Sony «хлебницей». Как оказалось, это был отнюдь не последний раз, когда судьбу какой-то консоли связали с хлебобулочными изделиями

Крупная торговая сеть Walmart внесла оригинальный элемент в сегмент потребительской электроники, представив на рынке тостеры, оформленные в форме Xbox Series S и доступные по цене 40 долларов. Стоит отметить, что это событие вписывается в общий тренд создания бытовых предметов в стиле игровых консолей, который получил продолжение после выпуска компанией Microsoft мини-холодильника в форме Xbox Series X.

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Несмотря на свою форму и ассоциации с игровой платформой, упомянутые тостеры не предназначены для запуска игр. Вместо этого они обладают стандартной функциональностью тостеров, только украшены логотипом Xbox, что делает их привлекательными для коллекционирования и может вызвать интерес среди поклонников бренда.

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Такие инновации, несмотря на свою кажущуюся игровую легкость, становятся частью маркетинговой стратегии компаний, направленной на укрепление бренда и вовлечение аудитории. В данном случае подобные продукты могут также представлять собой источник дополнительного дохода и способ усиления взаимодействия с сообществом поклонников техники и игр.