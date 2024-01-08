Британская компания Clicks анонсировала необычный аксессуар для iPhone, который наделяет его классической QWERTY-клавиатурой

Clicks, британская технологическая компания, представила инновационный аксессуар для iPhone, который обещает изменить опыт использования смартфона. Речь идет о чехле-клавиатуре, предоставляющем владельцам возможность пользоваться классической QWERTY-клавиатурой, сохраняя при этом тактильные ощущения от набора текста. Важным моментом является то, что данное устройство не перекрывает дисплей и не вмешивается в работу других функций iPhone.

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Технически Clicks представляет собой чехол с встроенной клавиатурой, поддерживающей подсветку. Интересный аспект заключается в том, что он подключается к смартфону через порт зарядки, что исключает необходимость использования Bluetooth. За разработкой этого аксессуара стоит команда ветеранов технологической индустрии, включая Майкла Фишера и Кевина Михалука.

Разработчики подчеркивают тщательное проработанное решение каждой детали, начиная от расположения кнопок и заканчивая структурой клавиатуры, чтобы обеспечить интуитивную понятность для пользователей iPhone. Такой подход свидетельствует о стремлении предоставить пользователям удобство и эффективность при вводе текста.

Чехол-клавиатура Clicks позиционируется как аксессуар для "создателей контента". Это обосновывается тем, что благодаря этому устройству экранная клавиатура не занимает половину экрана, что часто мешает процессу творчества, а также предоставляет владельцам iPhone возможность использовать горячие клавиши.

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Аксессуар совместим с iPhone 14 Pro, 15 Pro и 15 Pro Max, и уже доступен для предзаказа на американском рынке. Покупатели могут выбрать между двумя расцветками – жёлтой и серо-синей. Цена данного инновационного чехла-клавиатуры составляет $139. Эта новинка представляет собой не только технологическое достижение, но и ответ на запросы пользователей, стремящихся к улучшению опыта использования своих устройств.