Не дожидаясь официального мероприятия, инсайдеры рассекретили дизайн сразу двух защищённых устройств Samsung — смартфона Galaxy Xcover 7 и планшета Galaxy Tab Active5

Инсайдерская информация предварительно обнародовала дизайн двух предстоящих устройств Samsung: смартфона Galaxy Xcover 7 и планшета Galaxy Tab Active5, не дожидаясь официального мероприятия. Утечки включают детальные изображения, позволяющие более подробно оценить внешний вид обеих новинок.

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Согласно предоставленным рендерам, Galaxy Tab Active5 предложит плоский экран с заметными рамками. В верхней части (в портретной ориентации) расположатся разговорный динамик и датчик фронтальной камеры, а в нижней – аппаратные кнопки «Меню», «Назад» и «Домой». Задняя часть устройства выделяется рельефной крышкой и одиночной камерой с LED-вспышкой. На нижней грани находятся динамик, микрофон, порт USB и аудиоразъем.

Относительно технических характеристик, планшет обещает 8-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 пикселей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Внутри устройства предусмотрены чип Exynos 1380, 4/6 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 64/128 ГБ. Также отмечено наличие POGO-коннектора и аккумулятора емкостью 5050 мАч, обеспечивающего до 16 часов воспроизведения видео, до 15 часов веб-серфинга и до 33 часов разговоров в сети 4G.

Что касается Galaxy Xcover 7, согласно данным сетевых источников, он предложит съемную заднюю крышку, одиночную основную камеру и настраиваемую боковую кнопку. Ожидается, что смартфон будет оснащен 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, чипом MediaTek Dimensity 6100+, 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 ГБ. В планах также батарея емкостью 3950 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт и модуль NFC. Высокий уровень защиты корпуса (IP68 и MIL-STD-810H) делает его многобещающим выбором для экстремальных условий.

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На данный момент производитель не раскрыл дату презентации и цены будущих новинок, предлагая ожидать официальной информации.