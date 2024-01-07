В рамках подготовки к выставке CES 2024 компания LG продемонстрирует новое устройство для ухода за одеждой

Компания LG на выставке CES 2024 представит инновационный продукт – умный шкаф для ухода за одеждой, получивший название LG Styler. Это устройство обещает не только освежение, сушку и разглаживание одежды, но и предоставляет возможность использования ручного отпаривателя. Особенностью LG Styler является его способность эффективно заботиться о деликатных тканях, а также выполнять функции бытового осушителя воздуха.

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Технология LG Dual TrueSteam является ключевым элементом новинки и использует два нагревательных элемента для кипячения воды. Это позволяет точно регулировать объем и силу струи пара, что особенно полезно при обработке более чувствительных материалов. Система может использовать только один нагреватель для бережного ухода за деликатными тканями.

Однако технология LG Dual TrueSteam не ограничивается только разглаживанием одежды. Она также проявляет высокую эффективность в уничтожении микробов, достигая не менее 99,9% и включая в себя 11 видов вредоносных бактерий. Кроме того, встроенная система вентиляции обеспечивает автоматическую циркуляцию воздуха в помещении, а функция осушения воздуха делает этот шкаф еще более универсальным.

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Ожидается, что подробные технические характеристики и цены на LG Styler будут оглашены в рамках выставки CES 2024, давая потребителям полную картину о возможностях этого инновационного устройства для ухода за одеждой.