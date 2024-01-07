Но свежую версию операционной системы webOS, получившую приставку Re:New, получат не все телевизоры

LG представила новую версию своей операционной системы webOS, названную Re:New. Это обновление первоначально охватит телевизоры серий LG OLED (2022), LG OLED Flex, LG OLED Objet Collection Pose и LG QNED Mini LED 8K 2022 года (QNED99/95). Однако компания планирует расширить его на другие устройства в будущем, хотя конкретный список пока не объявлен.

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Основное внимание в новой версии webOS уделяется улучшению персонализации контента. Обновленный главный экран теперь приветствует пользователей индивидуальными рекомендациями, адаптированными под их предпочтения. Кроме того, расширены возможности настроек, что предоставляет зрителям возможность кастомизации подборки контента и создания отдельных профилей для членов семьи.

Интерфейс Quick Card также претерпел изменения, став более интуитивно понятным и удобным для сортировки контента и сервисов по различным категориям, таким как музыка, игры и спорт. Эти изменения напоминают интерфейс, привычный для планшетов и смартфонов.

Байк Сон-пилл, руководитель отдела планирования продукции компании LG Home Entertainment, подчеркнул, что эти обновления направлены на улучшение пользовательского опыта и интерфейса, а также подчеркнул приверженность компании повышению удобства и безопасности для своих пользователей.

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Более подробную информацию о новой версии webOS и других инновациях компания планирует представить на выставке CES 2024, которая пройдет с 9 по 12 января.