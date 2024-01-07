Портал Spaceexplored рассказал все известные подробности о фирменном оборудовании

SpaceX успешно запустила шесть новых базовых станций Starlink, предназначенных для обеспечения 5G-интернета на обычных смартфонах. Этот шаг представляет собой развитие инициативы компании, которая изначально планировала работать с сетями четвёртого поколения. Важно отметить, что новые базовые станции ориентированы на поддержку 5G-технологий, что является ключевым аспектом их функциональности.

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Эти станции станут доступными для абонентов оператора T-Mobile в США. Кроме того, SpaceX планирует внедрить новые функциональности в ближайшие годы, начиная с возможности отправки текстовых сообщений, а к 2025 году предоставить полный доступ к интернету, голосовым вызовам и сети IoT-устройств. Этот пошаговый подход к развертыванию услуг связи через спутниковую сеть Starlink подчеркивает стратегическое видение компании на будущее связи.

Максимальная заявленная скорость соединения в режиме работы с сетью Starlink составляет 7 Мбит/с, что олицетворяет стремление к обеспечению высокоскоростного интернета даже в удаленных и труднодоступных регионах. Эта цифра представляет собой важный параметр оценки эффективности и конкурентоспособности данной технологии связи.

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Компания SpaceX также активно сотрудничает с операторами связи в различных странах, таких как Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Чили и Япония. Это позволяет прогнозировать возможное расширение «космической» сети Starlink за пределы США, что имеет потенциал значительно улучшить доступ к современным коммуникационным технологиям в мировых отдаленных регионах.