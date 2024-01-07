Американская компания Shift Robotics анонсировала комплект роботизированных насадок на обувь Moonwalkers X, презентация которого состоится на CES 2024

Shift Robotics представила новый продукт - роботизированные насадки для обуви под названием Moonwalkers X, с официальной презентацией запланированной на CES 2024. Эта модель стала на 450 грамм легче предыдущей версии, обещая улучшенную маневренность, безопасность и простоту в использовании.

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Разработчики сообщают, что внесли существенные изменения в новую модель, сделав ее более привлекательной. Moonwalkers X обладает оптимизированной системой управления, что придаёт ей дополнительную маневренность в ограниченных пространствах. Кроме того улучшена амортизация, а количество колес на каждой насадке сократилось с десяти до шести.

Этот аксессуар, как и его предшественник, предназначен для установки поверх обычной обуви, что заметно увеличивает скорость передвижения пользователя. Особое внимание уделено коммерческому использованию, особенно в условиях высокой эксплуатационной нагрузки.

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Характеристики и цены на Moonwalkers X будут объявлены в первой половине текущего года. Напомним, что оригинальные Moonwalkers при старте продаж имели цену $1400.