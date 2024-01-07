Первого января «Пароходик Вилли», один из ранних мультфильмов с участием Микки Мауса, стал общественным достоянием (public domain) — т.е. создавать произведения по его мотивам теперь может не только корпорация Disney

С 1 января наступившего года произошло событие, которое заслуживает внимания в контексте анимационной и интеллектуальной собственности. Мультфильм "Пароходик Вилли", изначально содержащий персонажа Микки Мауса, стал общественным достоянием. Это важное событие открывает возможность создания произведений на его основе не только для корпорации Disney, которая ранее владела эксклюзивными правами.

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Фирма Nightmare Forge Games в связи с этим объявила о запуске нового проекта под названием Infestation: Origins, предварительно известного как Infestation 88. Главной особенностью этого проекта является гротескная версия чёрно-белого облика Микки, который в новом контексте выступает в роли антагониста. По трейлеру можно заключить, что разработчики уделяют особое внимание именно этой интерпретации персонажа.

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Неотъемлемой реакцией на изменение статуса "Пароходика Вилли" стало активное участие кинематографической индустрии. Режиссёр Джейми Бейли представил тизер своего нового проекта — хоррор-комедии под названием Mickey Mouse Trap. Этот фильм стал ещё одним примером творческого восприятия общественного достояния, открывшего двери для новых идей и подходов в кинематографии.