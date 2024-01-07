Компания Skyworth представила телевизор под названием 100A7D с необычными свойствами

Skyworth представила инновационный телевизор под названием 100A7D, предлагая уникальные возможности в сочетании с продвинутыми техническими характеристиками. Это устройство, помимо обычных функций, обладает дисплеем способным отображать картинку с эффектом бумажного листа, что придает изображению особую глубину и оригинальность.

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Основным визуальным аспектом является 100-дюймовый дисплей с разрешением 4K и удивительной частотой обновления до 288 Гц. Это обеспечивает не только высококачественное изображение, но и плавность отображения динамичных сцен. Технология отображения с эффектом бумажного листа добавляет атмосферности просмотру, создавая впечатление, будто вы действительно смотрите на бумажный лист.

В отношении цветопередачи, дисплей обеспечивает охват 99% цветовой гаммы DCI-P3, что гарантирует насыщенные и точные цвета. Пиковая яркость до 1200 нит и контрастность до 12 000 000:1 делают изображение ярким и четким даже в условиях высокой освещенности.

Следует отметить, что безопасность зрения пользователя была обеспечена TUV Rheinland, что подчеркивает соответствие телевизора высоким стандартам безопасности.

Аудиоопыт также находится на высоком уровне благодаря аудиосистеме Harman Kardon с 11 динамиками и общей выходной мощностью до 210 Вт. Это не просто телевизор, но и аудиосистема, способная создать кинематографическую атмосферу в вашем доме.

Внутренняя аппаратная платформа телевизора также внушает: 4-ядерный процессор, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 ГБ обеспечивают быстродействие и достаточное пространство для приложений и мультимедийного контента.

Операционная система Coocaa 9.2, базирующаяся на Android TV, обеспечивает удобное управление и доступ к разнообразным приложениям и сервисам.

С точки зрения подключений, телевизор оснащен различными портами, включая HDMI 2.1 и HDMI 2.0, USB 3.0 Type-A, USB 2.0 Type-A, Ethernet и оптический выход, что обеспечивает гибкость при подключении внешних устройств.

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Цена новинки составляет $2535, и она уже доступна для покупки в Китае. Однако информации о доступности в других регионах на текущий момент нет.