Tesla опубликовала статистику поставок фирменных автомобилей по итогам 2023-го

В 2023 году Tesla опубликовала статистику по своим автомобильным поставкам, превзойдя не только свои собственные результаты предыдущего года, но и заметно опередив своего китайского конкурента BYD. Общий объем произведенных электрокаров компанией составил 1,846 миллиона, из которых на рынок поступило 1,809 миллиона. Это представляет собой увеличение на 38% по сравнению с 2022 годом, однако оказалось немного ниже первоначального прогноза Tesla в два миллиона автомобилей.

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В четвертом квартале прошлого года компания собрала 494,989 автомобилей и отправила на рынок 484,507 единиц. Наиболее востребованными моделями оказались доступные Model 3 и Model Y, с общим выпуском в 476,777 штук. Из этого числа 461,538 автомобилей уже нашли своих владельцев в автосалонах.

Статистика учитывает поставки обновленной модели Model 3 Highland, однако не предоставляет разделения между продажами Model 3 и Model Y. Таким образом, точность прогноза Илона Маска относительно того, что Model Y станет самым продаваемым автомобилем на Земле, пока остается неподтвержденной. Нет точной информации о продажах пикапа Cybertruck.

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На втором месте в мировых поставках электрокаров оказалась китайская компания BYD, с числом поставленных автомобилей в 1,6 миллиона единиц. Разрыв между двумя компаниями увеличился, начиная с конца лета, когда BYD отставала от Tesla всего на 3456 машин. Учитывая также гибридные модели, BYD продемонстрировала впечатляющий общий результат в 3,02 миллиона проданных автомобилей.