Аналитическая компания Counterpoint Research оценила динамику рынка премиальных смартфонов по итогам 2023 года и назвала лидеров этого сегмента среди производителей электроники

Counterpoint Research провела анализ динамики рынка премиальных смартфонов за 2023 год, выделяя ключевых лидеров в данном сегменте. Согласно их оценкам, Apple заняла доминирующее положение, превзойдя своего ближайшего конкурента, Samsung, в объеме продаж в четыре раза. Важно отметить, что премиальные смартфоны, ценовая категория которых превышает $600, продемонстрировали рост на 6%, что составляет внушительные 24% по сравнению с показателями 2016 года.

реклама

Этот рост рынка премиальных устройств объясняется не только внутренними факторами, но и активным развитием рынков Ближнего Востока, Латинской Америки, Индии, Западной Европы и Китая. Аналитики также прогнозируют установление новых рекордов продаж премиальных и ультрапремиальных моделей (стоимостью более $1000) в Латинской Америке, Китае и Индии.

По долям рынка в сегменте премиальных смартфонов Apple уверенно лидирует, удерживая 71%, в то время как Samsung занимает второе место с 17%. Заметный рост продаж продемонстрировала HUAWEI, занимая третью строчку с долей в 5%, увеличив свою долю рынка с 3% до 5%. Xiaomi и OPPO укрепляют четвертое и пятое место соответственно, демонстрируя результаты в 2% и 1%.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аналитики также подчеркивают, что наиболее быстрый рост рынка премиальных смартфонов отмечается в Индии, где общие продажи этого сегмента скоро могут превзойти рынок смартфонов в целом.