Генеральный директор Honor Джордж Чжао опубликовал изображение будущего флагманского смартфона Magic6, а один из инсайдеров дополнил публикацию несколькими тизерами Pro-версии, на которых гаджет видно со всех сторон

Генеральный директор компании Honor, Джордж Чжао, выложил в сеть изображение предстоящего флагманского смартфона Magic6, демонстрируя его дизайн, вдохновленный природой и историческими элементами. На задней части устройства видны три камеры, обрамленные плавными гранями корпуса, а изображение на задней крышке имитирует водную гладь озера Цинхай. Чжао дополнил публикацию описанием того, каким образом дизайн Magic6 отражает исторические цивилизации, уточнив, что форма камер напоминает нефритовый конг, артефакт из китайской истории с неизвестным предназначением.

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Не отстает и внутренняя структура смартфона: Чжао утверждает, что дизайн Magic6 следует принципу простоты, при этом внутренняя камера сохраняет уникальную компоновку Honor "Star Wheel Triple Camera". Он также описывает, что изображение на задней панели вдохновлено водной гладью озера Цинхай, а форма блока камер ассоциируется с нефритовым конгом, символизирующим 5000-летнюю китайскую цивилизацию.

Более того, Джордж Чжао представил новый цвет Magic6, названный Haihu Qing, который, как он говорит, воплощает зимнюю страну чудес озера Цинхай. В своем сообщении Чжао обещает, что этот цвет поразит воображение пользователей.

Инсайдер Digital Chat Station добавил к публикации изображение Pro-версии смартфона, анонсируя модификации памяти на 256, 512 ГБ и 1 ТБ, а также предоставив информацию о доступных цветах: чёрном, белом, зелёном, голубом и фиолетовом. Профессионалы также обратили внимание на изогнутый дисплей, продолговатый вырез для фронтальных камер и тонкие рамки в Pro-версии.

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Согласно утечкам, Magic6 Pro обещает основную камеру на 50 Мп с дюймовым сенсором, телекамеру с 200-мегапиксельным модулем Samsung HP3 и ультраширокоугольную камеру на 50 Мп, в то время как у стандартной версии все три камеры будут по 50 Мп. Предварительный релиз обоих моделей запланирован на 10-11 января, что добавляет ожиданиям на фоне представленных интригующих деталей и обещаний дизайнеров.