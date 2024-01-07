Журналисты уверены, что звезде «Школы рока» досталась роль Стива, главного героя первоисточника

Джек Блэк присоединился к актерскому составу экранизации популярной видеоигры Minecraft, предполагаемо взяв на себя роль главного персонажа, Стива. Информация о его участии поступила от авторитетного портала Deadline, который подчеркивает значимость этого приобретения для проекта. Звезда "Школы рока" пока воздержалась от комментариев, предпочтя лишь опубликовать фотографию в социальных сетях.

реклама

Кроме того, в списке актеров этой ожидаемой кинокартины также значится участие Джейсона Момоа, известного своей ролью в "Аквамене". Эти новости вызывают интерес у зрителей, ведь фильм обещает представить уникальное воплощение виртуального мира в кинематографической форме.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Премьера картины, основанной на легендарном конструкторе Minecraft, намечена на 4 апреля 2025 года, что добавляет аспект ожидания в аудитории. Ожидается, что подробности о сюжете, постановке и других аспектах производства будут раскрываться по мере приближения даты релиза.