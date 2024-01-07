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Nata15
Свитер из аэрогеля намного теплее пуховика
Учёные из Чжэцзянского университета в Китае создали тонкое и очень теплоизоляционное синтетическое волокно, вдохновлённое мехом белых медведей

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Учёные из Чжэцзянского университета в Китае добились значительного прогресса в области теплоизоляционных материалов, создав тонкое синтетическое волокно, вдохновленное уникальной структурой меха белых медведей. Метод, который они применили, основан на прядении замораживанием, что позволяет создать нити волокон аэрогеля, эмулирующие пористое ядро медвежьего меха, окруженное водонепроницаемой, гибкой и прочной оболочкой.

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Ключевой элемент технологии – покрытие аэрогеля тонким слоем эластичного термопластичного полиуретана, часто используемого в спортивной одежде. Этот инновационный подход не только обеспечивает выдающуюся эластичность волокна, но и позволяет ему сохранять свою структуру и изоляционные характеристики при деформации до 1000%.

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Результаты тестирования подтвердили, что свитер, изготовленный из данного волокна, не только существенно компактнее обычного пуховика, но и обладает более высокой теплоизоляцией. В частности, средняя температура поверхности свитера была на 0,3 °C ниже нуля по сравнению с температурой пуховика. Эта инновация представляет значительный потенциал для создания более эффективной и легкой одежды с улучшенными характеристиками теплоизоляции.

#новости #техника
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