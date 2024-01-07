Его цель — создать новый музыкальный опыт, сочетая старомодные ощущения с самыми современными технологиями

На предстоящей выставке CES 2024, корпорация LG планирует представить уникальный аудиопродукт под названием DukeBox, являющийся результатом инновационного сочетания традиционных и современных технологий. Этот музыкальный проигрыватель привносит в сферу аудиоиндустрии нечто новое, объединяя в себе ламповый звук, известный своим качеством воспроизведения за более чем век, с передовой OLED-панелью.

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Цель DukeBox, как заявлено в пресс-релизе LG, заключается в создании совершенно нового музыкального опыта, в котором традиционные аудиоощущения гармонично сочетаются с передовыми технологиями. Устройство амбициозно стремится переосмыслить восприятие аудио и видео через инновационный музыкальный автомат.

Изысканный звук DukeBox обеспечивается использованием фронтального динамика внизу и 360-градусного динамика сверху, достигая таким образом впечатляющей объемности. Ламповые вакуумные трубки, сохраняющие свою видимость, не только подчеркивают ретроэффект, но и являются неотъемлемой частью качественного воспроизведения звука.

Особенно примечательно, что визуальный аспект DukeBox также находит свое выражение в прозрачности OLED-дисплея, которую можно регулировать по желанию пользователя. Этот элемент добавляет индивидуальности и контроля над визуальным восприятием, подчеркивая современный подход к дизайну.

Устройство, помимо своих музыкальных функций, оказывается универсальным, способным служить не только проигрывателем музыки, но и источником высококачественного видеоконтента, включая фильмы. В дополнение к этому, DukeBox может создавать атмосферу уюта в домашней обстановке, например, у камина, где вакуумные трубки становятся видимыми среди мерцающего пламени.

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На данный момент, несмотря на все эти захватывающие технологические инновации, стоимость DukeBox и дата его появления в продаже остаются неясными. Однако, следует отметить, что этот продукт привлекает внимание своей уникальной концепцией, и ожидания официального анонса рыночного выпуска остаются высокими.