Стартап Helicity Space с 2018 года разрабатывает термоядерный двигатель, способный обеспечить быстрые и эффективные путешествия в дальний космос

С 2018 года стартап Helicity Space активно занимается разработкой инновационного термоядерного двигателя, нацеленного на обеспечение эффективных и быстрых космических путешествий в дальний космос. За этот период компании удалось привлечь более 5 миллионов долларов инвестиций, среди которых выделяется поддержка от крупного аэрокосмического игрока - Airbus Ventures.

реклама

Основой данной технологии является метод магнитно-инерционного синтеза, в основе которого лежит использование плазменных струй для термоядерной реакции. Суть процесса заключается в сжатии стабильных плазменных струй при помощи магнитного сопла. В результате этого процесса плазма подвергается нагреву до сотен миллионов градусов, что генерирует термоядерную реакцию. Этот метод обеспечивает мощное толчковое ускорение, направленное вперед, и способен существенно сократить время полетов, согласно утверждениям Helicity Space. Например, восьмимесячное путешествие на Марс может быть сокращено до двух месяцев, а поездка к Юпитеру, ранее занимавшая шесть лет, - до одного года.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Насколько перспективной считается эта технология подтверждается интересом крупных компаний, таких как Airbus Ventures, TRE Advisors, Voyager Space Holdings, E2MC Space, Urania Ventures и Gaingels, которые признали перспективность и потенциал Helicity Space. На текущий момент фокус компании направлен на создание пробного термоядерного привода для космических кораблей, при этом вопросы применения технологии на Земле пока находятся в стадии обсуждения.