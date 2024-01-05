Xiaomi выпустила очередное умное устройство линейки Mijia. На этот раз им стал Mijia Smart Multifunctional Health Kettle S1 — заварочный чайник объёмом 1,5 литра, которого ориентировочно хватит на шесть чашек горячего напитка

Xiaomi представила последнее дополнение к линейке Mijia - Mijia Smart Multifunctional Health Kettle S1, объемом 1,5 литра. Этот заварочный чайник оборудован инновационной нагревающей пластиной из нержавеющей стали 316L, что делает ее устойчивой к коррозии и высоким температурам. Корпус изготовлен из прочного боросиликатного стекла, обеспечивая долгий срок службы и безопасность использования.

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Особенностью чайника является его двойная конструкция крышки, позволяющая добавлять ингредиенты даже во время процесса заваривания, сохраняя при этом тепло и аромат напитка. Максимальная мощность нагревательного элемента составляет 1000 Вт, а 10-ступенчатая регулировка с шагом в 100 Вт предоставляет пользователю гибкий контроль над процессом заваривания.

Чтобы обеспечить постоянную готовность напитка, Mijia Smart Multifunctional Health Kettle S1 способен поддерживать температуру в диапазоне от 40 до 90 градусов в течение 12 часов. Информация о текущей температуре и другие параметры отображаются на небольшом круглом дисплее, обеспечивая удобное взаимодействие с устройством.

Особо удобным является возможность управления чайником через мобильное приложение, предоставляя пользователю дополнительные опции настройки и контроля за процессом заваривания. Таким образом, Mijia Smart Multifunctional Health Kettle S1 представляет собой современное и интеллектуальное решение для ценителей чая.

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Этот инновационный продукт уже доступен на краудфандинговой платформе Youpin по цене $18, а розничная стоимость оценивается в $21, что делает его не только функциональным, но и доступным выбором для потребителей.