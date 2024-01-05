Производитель показал фото новинки, раскрыл её характеристики и нетипично высокую цену

Компания Dell в преддверии выставки CES 2024 представила инновационный монитор – Dell UltraSharp 40 Thunderbolt Hub. Этот дисплей размером 40 дюймов оснащен изогнутой IPS-матрицей, охватывающей 99% цветового пространства DCI-P3. Производитель акцентирует внимание на выдающихся технических характеристиках, таких как поддержка технологии VESA DisplayHDR 600 и высокий коэффициент контрастности в 2000:1.

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Особенностью монитора является соответствие новому стандарту защиты зрения TÜV Rheinland. Это достигнуто благодаря трём ключевым характеристикам: частоте обновления впечатляющих 120 Гц, снижению интенсивности синего свечения до 35%, а также автоматической регулировке яркости и цветовой температуры.

Dell UltraSharp 40 Thunderbolt Hub выделяется не только защитными технологиями, но и наличием порта Thunderbolt 4, Ethernet (2,5 Гбит/с), HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, а также выдвижными разъемами USB Type-A и Type-C. Этот монитор стал первым, объединившим высокую функциональность с инновационными методами защиты зрения.

Кроме того, компания представила уменьшенную версию под названием Thunderbolt Hub UltraSharp 34, с 34-дюймовым дисплеем, технологией IPS Black и разрешением 2560x1440 пикселей.

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Обе модели поступят в продажу 27 февраля, по цене $2400 для 40-дюймовой модели и $1020 для 34-дюймовой. Это событие заявляет о новом этапе в индустрии мониторов, сочетающих передовые технологии отображения с заботой о зрении пользователя.