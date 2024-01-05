OnePlus Buds 3 оснащены двойными драйверами с 10,4-миллиметровым среднечастотным и 6-миллиметровым высочастотным динамиками. Они могут воспроизводить объёмный звук и подавлять шум громкостью до 48 дБ

OnePlus представила свою последнюю инновацию в мире аудиотехнологий — TWS-наушники Buds 3. Их ключевая особенность заключается вo внедрении активного шумоподавления при относительно доступной цене. Эти наушники оборудованы двойными драйверами, включающими 10,4-миллиметровый среднечастотный и 6-миллиметровый высокочастотный динамики, что обеспечивает не только высококачественное воспроизведение звука, но и эффективное подавление шума до 48 дБ.

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Производитель также выделяет поддержку передового кодека LHDC 5.0, технологии быстрого сопряжения Google Fast Pair, а также возможность одновременного подключения к двум источникам сигнала и применение Bluetooth 5.3 для улучшенной стабильности соединения.

Насчет автономности: без активации шумоподавления наушники способны работать 9 часов, после активации этой функции — 6 часов. При использовании кейса для подзарядки общая автономность достигает 33 и 22 часов соответственно. Отмечается также, что всего 10 минут зарядки достаточно для 5 часов прослушивания музыки.

Что касается дизайна, наушники выполнены в корпусе, который соответствует стандарту IP55, обеспечивая защиту от влаги и пыли. Тот же стандарт IPX4 применен к кейсу.

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Наушники доступны в Китае в черном и голубом цветах по цене $70. Глобальный рынок оценен в 99 долларов/евро за этот аудиоаксессуар, предоставляя пользователям доступ к передовым технологиям по привлекательной цене.