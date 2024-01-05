Благодаря своей необычной конструкции он легко переключается между гоночной и кроссовой конфигурациями, позволяя владельцу одинаково легко передвигаться как по трассе, так и по сложному бездорожью

Компания Ziggymoto представила инновационный мотоцикл-трансформер, предназначенный для множества условий эксплуатации. Отличительной чертой данной модели является возможность быстрого переключения между гоночной и кроссовой конфигурациями благодаря использованию двух мотор-редукторов и эксцентриковых регуляторов.

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Этот транспортный аппарат предоставляет владельцу уникальные опции настройки, включая изменение профиля мотоцикла и дорожного просвета. Важным аспектом является гибкость управления, обеспечиваемая подвижностью переднего крыла, фары, руля и сидения.

Особое внимание уделено шинам, представленным двухслойной структурой. Это позволяет им эффективно адаптироваться к различным типам покрытия, включая гладкие асфальтовые дороги и сложные бездорожные трассы.

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Концепция мотоцикла включает в себя пять разновидностей: круизер, туристический эндуро, кроссовый мотоцикл, спортбайк и кафе-рейсер. Но на данный момент нет ясности относительно сроков реализации этой концепции на рынке, и остается вопрос о том, станет ли она вообще реальностью.