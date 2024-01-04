Группа учёных из Университета Эрджиес в Турции под руководством профессора Мустафы Сердара Онсеса разработала особое скользкое покрытие для унитазов, которое отправляет все микробы прямиком в слив, не давая им возможности оседать на стенках

Группа выдающихся учёных из Университета Эрджиес в Турции, под руководством профессора Мустафы Сердара Онсеса, успешно разработала инновационное скользкое покрытие для унитазов, представляющее собой продукт современных технологий в области материалов и биоинженерии.

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Основой этой технологии стал гидрофобный материал, а именно полидиметилсилоксан (ПДМС) — силиконовое масло, которое было подвергнуто процессу измельчения в течение часа при помощи шаровой мельницы. Важным этапом этого процесса стало воздействие множества мелких шариков из карбида вольфрама, движущихся на высоких скоростях, что привело к разрушению некоторых химических связей и образованию новых молекул.

Следующий этап эксперимента заключался в нанесении полученного полимера на стерильную стенку унитаза. Это привело к образованию прочного маслянистого слоя на поверхности, который стал эффективным барьером для микробов. Для подтверждения результатов, команда учёных провела эксперимент, выливая на поверхность унитаза состав с бактериями и затем, при помощи ватного тампона, взяла образец. Результаты оказались впечатляющими — обработка ПДМС снизила рост бактерий на 99,99% по сравнению с необработанной стороной унитаза.

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Однако успех этой технологии не ограничивается только устранением бактерий. Полученный полимер ПДМС оказался не только безопасным для человека, но и обладающим невысокой стоимостью производства. Эти дополнительные преимущества делают эту технологию не только эффективным средством гигиеничного обеспечения, но и практичным вариантом для широкого применения.