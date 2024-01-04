Исследователи из Швейцарии разработали оригинальную медицинскую технологию для доставки лекарств в труднодоступные участки тела человека

Исследователи из Швейцарии представили новаторскую медицинскую технологию, направленную на точную и безопасную доставку лекарств в труднодоступные области человеческого организма. Этот метод основан на использовании пузырьковых микророботов, представляющих собой пузырьки, наполненные газом и покрытые липидной оболочкой, аналогичной клеточной мембране. Исследователи отмечают, что оба компонента роботов постепенно растворяются в организме, что исключает необходимость отдельных процедур выведения.

Для перемещения микророботов по кровеносным сосудам мозга используется ультразвук, достигающий скорости до 1,5 микрометра в секунду. Интересный аспект заключается в том, что эти пузырьковые микророботы способны двигаться в направлении, противоположном потоку крови, со скоростью до 10 мм/с.

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Проведенные испытания на крысах продемонстрировали отсутствие повреждений оболочек сосудов и гибели нейронов после завершения эксперимента. Эти положительные результаты открывают перспективы применения технологии для точной доставки лекарств при лечении рака мозга и инсультов. Особенно важно отметить, что такой метод вмешательства требует минимально инвазивной операции, что делает его потенциально более безопасным и эффективным для пациентов.

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Данный шаг в передовых методах медицинского лечения предоставляет новые перспективы в борьбе с сложными заболеваниями и подчеркивает необходимость инноваций в медицинской сфере.