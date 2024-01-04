В рамках интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос поделился своим видением будущего человечества

Интервью Лекса Фридмана с Джеффом Безосом раскрывает фундаментальные идеи предпринимателя относительно будущего человечества. По мнению Безоса, для полного освоения Солнечной системы необходимо строить масштабные космические станции, преобразуя их в цилиндрические поселения. Он утверждает, что ресурсы для жизни огромной цивилизации уже присутствуют в нашей звездной системе, но поверхности планет оказываются недостаточными для масштабных проектов. Поэтому Безос предлагает трансформировать их в космические станции, способные вращаться для имитации земной гравитации и быть размещенными в стратегических точках космоса.

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В отличие от Илона Маска, чей фокус направлен на освоение Марса, Безос придает Луне первостепенное значение. Он утверждает, что в будущем люди смогут выбирать между жизнью на космических станциях и на Земле, считая, что межпланетарная колонизация может содействовать сохранению нашей планеты. Эти идеи отражают глубокое стремление к развитию космических технологий и созданию устойчивых решений для будущего человечества.