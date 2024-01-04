Глубокий анализ с использованием рентгеновских лучей позволил выявить на полотне необычный слой токсичного материала, который ранее не использовал ни сам художник, ни его современники

Европейские исследователи провели тщательный анализ картин Рембрандта с использованием рентгеновских лучей. В результате глубокого анализа выявлен необычный слой токсичного материала, представляющего собой свинцовые белила, примененные художником, вероятно, в качестве подготовительной пропитки. Этот слой был нанесен равномерно по всему полотну, предположительно, чтобы усилить его прочность перед влажными условиями экспозиции.

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Результаты исследования, проведенного доктором философии Фредериком Броерсом и его коллегами, представляют собой сочетание рентгеновской флуоресценции и полиграфии. Исследователи взяли образец краски и обнаружили, что под слоем характерной для картин того времени кварцевой глины находится дополнительный слой свинцовых белил.

Свинец был нанесен по всему полотну в форме полукруглых мазков, что, вероятно, служило подготовительным этапом для художественного процесса. Учитывая размеры картины и место ее предназначения – влажные условия зала стрелкового тира в Амстердаме – Рембрандту пришлось искать более доступную и менее тяжелую альтернативу первому слою грунта.

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Эти открытия позволяют ближе познакомиться с творчеством Рембрандта, демонстрируя его искусство избирательного подхода к использованию материалов и глубокий понимание технических аспектов живописи.