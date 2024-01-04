Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
В картине Рембрандта нашли слой токсичного материала
Глубокий анализ с использованием рентгеновских лучей позволил выявить на полотне необычный слой токсичного материала, который ранее не использовал ни сам художник, ни его современники

реклама

Европейские исследователи провели тщательный анализ картин Рембрандта с использованием рентгеновских лучей. В результате глубокого анализа выявлен необычный слой токсичного материала, представляющего собой свинцовые белила, примененные художником, вероятно, в качестве подготовительной пропитки. Этот слой был нанесен равномерно по всему полотну, предположительно, чтобы усилить его прочность перед влажными условиями экспозиции.

реклама

Результаты исследования, проведенного доктором философии Фредериком Броерсом и его коллегами, представляют собой сочетание рентгеновской флуоресценции и полиграфии. Исследователи взяли образец краски и обнаружили, что под слоем характерной для картин того времени кварцевой глины находится дополнительный слой свинцовых белил.

Свинец был нанесен по всему полотну в форме полукруглых мазков, что, вероятно, служило подготовительным этапом для художественного процесса. Учитывая размеры картины и место ее предназначения – влажные условия зала стрелкового тира в Амстердаме – Рембрандту пришлось искать более доступную и менее тяжелую альтернативу первому слою грунта.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эти открытия позволяют ближе познакомиться с творчеством Рембрандта, демонстрируя его искусство избирательного подхода к использованию материалов и глубокий понимание технических аспектов живописи.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
9
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
2
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
13
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
1
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
1
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
5
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
12
Платформа Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт по используемому пользователями железа
2
Официальный представитель ВСУ заявил, что речь о появлении на Украине F-16 больше не идет
2
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
4
"ВО": Ракета ВКС РФ в Киеве поразила бункер с генералом в должности заместителя Залужного
2
Новые снимки минивэна Jikrypton доказывают наличие передних и задних боковых раздвижных дверей
+
GitHub запускает чат-Copilot для всех разработчиков кода
+
Российский ритейлер случайно опубликовал характеристики GeForce RTX 3050 6 ГБ за месяц до релиза
7
Российские войска в зоне СВО получили новые комплексы артразведки 1К148 "Ястреб-АВ"
+
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
4

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
32
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
6
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
24
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
16
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
38
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
+
Украина "заимствует" газ у Европы, как прежде делала это у России
+
Apple Iphone 16 Pro станут шире, выше и тяжелее своих предшественников
+
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Дмитрий
06:03
Просто перешли на софтовые костыли как длсс. ими идеально легко контролировать свою конкуренцию карт. чтобы 2000 не мешали 3000 и т.д. 5000 выйдет софт сразу писать на 4000 перестанут под новые и...
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
Cocoa
06:02
Нет больше доверия к этому типу штекера, который втыкается в автомобильную розетку. Долгое время к ним не было претензий. А летом 2020 г. при накачке резиновой лодки, - замыкание со срабатыванием имм...
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
Дмитрий
06:00
сумасшествие было уже в 2018 помню 1070ти за 40 тыщ в начале года. это уже были куку цены.
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
Дмитрий
06:00
В 2019 году она была мега редкой. потомучто майнеры бесились и выгребали прямо с завода коробки. до потребителя не доходило ничего.
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
Дмитрий
05:57
Сейчас что 96 год и кто то играет в визуальные новеллы? на ютуб то ладно посмотрел и всё
Терморегулирующая ткань полностью исключает понятие сезонной одежды
Константин Макаренко
05:56
Видим по Украине, как заваливали раньше. С гулькин нос помощь.
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
Иван Кузнецов
05:51
"Завалили" - явное преувеличение. Вот сейчас западные хозяева Украины буквально содержат свой прокси-инструмент. Но получается откровенно плохо... 😁
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
Иван Кузнецов
05:47
У меня подобную проблему с видеокартой решает винная пробка... 😊
Геймер комично решает проблему проседания графического процессора
Абубачир Абрикосов
05:36
Всегда интересно такое почитать. Приятно видеть развитие науки
Портативную консоль AOKZOE A2 с Ryzen 7 7840U и 32 ГБ памяти уже можно купить за $700-800
Игорь Гурьянов
05:34
Вот тебе и новость, да она выглядит обсалютно так же если бы курс доллара пошел в низ и статья звучало бы теперь все у кого есть доллары стали беднее по отношению к тем у кого рубли.... Блиг у трейде...
Курс Биткоина стремительно пошёл вниз и привёл к потере трейдерами и инвесторами $500 000 000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем