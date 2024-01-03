Исследователи из японского Университета Осаки и Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили новый эксперимент, который предусматривает превращение света в материю. Для этого фантастического решения потребуются лазеры для столкновения фотонов

Исследователи из Университета Осаки и Калифорнийского университета в Сан-Диего представили новый исследовательский подход, ориентированный на трансформацию света в материю. Их концепция основана на знаменитом уравнении Эйнштейна E=mc², которое утверждает, что энергия и масса эквивалентны. Суть эксперимента заключается в использовании лазеров для столкновения фотонов с целью порождения достаточного количества энергии для превращения световых частиц в материю посредством процесса Брейта — Уиллера.

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Эксперимент включает в себя высокоскоростное ускорение ионов металлов, таких как золото, при помощи интенсивных электромагнитных полей лазера. В ходе взаимодействия фотонов формируются электрон-позитронные пары, а позитроны ускоряются под воздействием плазменного электрического поля. Особый интерес представляет самоорганизующийся фотонный коллайдер, включающий популяцию гамма-лучей с энергией, превышающей энергию фотонов в лазере в миллион раз.

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Доктор Сугимото, ведущий автор исследования, отмечает, что под воздействием интенсивных электромагнитных полей лазера, плотная плазма может организоваться самостоятельно, создавая фотонный коллайдер с высокоэнергетическими гамма-лучами. Это открывает новые горизонты для разработки методов получения энергии и более глубокого понимания физических процессов на уровне Вселенной.