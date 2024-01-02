Компания vivo представила смартфон V30 Lite 5G — первую модель среднебюджетной линейки V30

Vivo представила свой новый смартфон V30 Lite 5G, первую модель в среднебюджетной линейке V30. Аппарат впечатляет передовыми технологиями, включая AMOLED-экран Samsung с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080x2400 пикселей. Процессор Qualcomm Snapdragon 695, сопровождаемый 12 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, обеспечивает высокую производительность.

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Особенности включают в себя также мощную батарею на 4800 мАч с поддержкой 44-ваттной быстрой зарядки. Камерная система впечатляет разнообразием: фронтальный объектив на 50 Мп, основной на 64 Мп, ультраширокий на 8 Мп и макросъемка на 2 Мп. Уникальная кольцевая вспышка AURA с регулировкой цветовой температуры придает дополнительные возможности камерам.

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Технологии 5G, поддержка двух SIM-карт, NFC и защита корпуса по стандарту IP54 расширяют функционал смартфона. В настоящее время устройство доступно для покупки в Мексике по цене $530, подчеркивая сочетание передовых технологий и доступности в сегменте среднего ценового диапазона.